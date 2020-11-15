Российская Федерация не допустит, чтобы Украина устроила геноцид в Донецкой и Луганской народных республиках. С таким мнением в интервью ФАН выступил российский политик и экс-сенатор Франц Клинцевич.

Накануне бывший украинский разведчик Андрей Рымарук, принимавший участие в так называемой Антитеррористической операции в Донбассе, заявил, что киевские силовики хоть сегодня могут выполнить приказ главнокомандующего и взять под свой контроль Донецкую и Луганскую народные республики. В это же время экс-солдат ВСУ добавил, что сейчас армия Украины находится не в лучшем состоянии. По его словам, последние полтора года военнослужащие бегут из рядов ВСУ, а новобранцы не хотят подписывать контракт с армией. Он пришел к выводу, что вооруженные формирования Украины стали «полным дном».

«Люди не хотят подписывать контракт с ВСУ. Дно полное. Власть ничего не делает», — сокрушается бывший украинский разведчик.

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием по данному поводу к бывшему сенатору Францу Клинцевичу. Российский политик заявил, что не стоит недооценивать Вооруженные силы Украины, несмотря на все существующие проблемы в рядах ВСУ.

«Ситуация в Вооруженных силах Украины с 2014 года поменялась. Сегодня украинскую армию тренируют иностранные инструкторы, поэтому я бы не сказал, что ВСУ находятся на дне. Конечно, в тех частях, которые находятся на передовой в Донбассе, не все хорошо с дисциплиной – офицеры злоупотребляют своим служебным положением, есть проблемы с задержкой денежного довольствия, а личный состав пьянствует», — рассказал он.

Российский политик сообщил и о том, почему у Киева не выйдет взять под свой контроль Донбасс. По его словам, украинские силовики не хотят воевать за амбиции отдельных киевских политиков, а вот ополченцы защищают свои дома и семьи. Клинцевич считает, что таких мотивированных солдат победить невозможно.

«Заявления о том, что ВСУ могут хоть сегодня завоевать Донбасс, требуют корректировки. В Донецке и Луганске есть ополчение, которому довольно сложно воевать с регулярной армией. Здесь, безусловно, у регулярной армии есть некое преимущество. Однако солдаты Вооруженных сил Украины не хотят воевать, понимая никчемность данного конфликта. Они не намерены потерять свои жизни, защищая непонятные политические амбиции киевских политиков. А вот люди, которые проживают в Донбассе, защищают свою землю, свой дом, родных и близких. Победить таких людей, имеющих худшее вооружение, ни так и просто», — уверяет он.

Клинцевич также огорчил ура-патриотов, которые до сих пор выражают надежду на силовое решение конфликта в Донбассе. Политик заверил, что Россия не позволит Украине устроить геноцид на территории ДНР и ЛНР. Кроме того. Киев потерпит поражение в случае атаки на шахтерский регион, добавил он.

«Мы должны четко понимать: Россия не допустит геноцида людей, проживающих в Донбассе и имеющих российское гражданство. У Украины нет никаких шансов в активной фазе проведения боевых действий. Это отлично понимают и киевские власти. Сегодня нет альтернативы мирным переговорам. Россия не допустит широкомасштабной войны в Донбассе. Это мое личное мнение. Думаю, я глубоко прав», — резюмировал Клинцевич.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, как Россия ответит на наступление Вооруженных сил Украины на Донбасс.