Обвиняемая по делу Марьянова вышла замуж за главного свидетеля

Москва, 15 ноября. Обвиняемая в смерти актера Дмитрия Марьянова директор Оксана Богданова может избежать правосудия. Глава центра «Феникс» нашла способ избежать ответственности.

Дело о смерти известного актера Дмитрия Марьянова в суде разбирают уже больше года. Недавно стало известно, что директор реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова, которая является главной подозреваемой в деле, внезапно вышла замуж. В избранники себе она выбрала некого Константина Мосунова, который является главным свидетелем обвинения в деле.

Адвокат вдовы Марьянова Павел Левшунов не исключает, что брак и впоследствии беременность Богдановой могут быть фиктивными. По российскому законодательству свидетель не может давать показания против своей супруги, а соответственно, все дело под угрозой.

«Да, по закону Мосунов имеет право не свидетельствовать против своих близких родственников. Но мы, конечно, будем настаивать, чтобы в суде были зачитаны показания свидетеля, которые он давал во время предварительного следствия», — сообщил адвокат представляющий интересы вдовы Ксении Бик в интервью kp.ru.

Правозащитник предполагает, что даже сам факт регистрации брака может стать смягчающим обстоятельством в суде. При худшем раскладе Богдановой светит условное заключение.