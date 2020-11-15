Цены на сигареты, алкоголь и жд-билеты вырастут в России после Нового года

Москва, 15 ноября. Россиянам в 2021 году стоит готовиться к росту цен в некоторых сферах, учитывая инфляцию, колебания курса рубля и вступление в силу новых законов.

Так, с 1 января будет повышена минимальная стоимость розничных цен на спиртное. Например, самая дешевая бутылка водки объемом 0,5 литра подорожает на 5,7% — до 243 рубля. Также могут подняться акцизы на сигареты: цена за пачку увеличится примерно на 20 рублей.

Пассажирские перевозки, провоз багажа и дополнительные услуги РЖД обойдутся клиентам дороже на 3,7%. Индексация тарифов коснется плацкартных и общих вагонов. Федеральная пассажирская компания (ФПК) также поднимет цены на поездки по России в СВ, купе и люксе.

В мае стартует обязательная маркировка молочной продукции. Дополнительный расходы предприятия переложат на плечи потребителей, так что товары повысятся в цене на 10%. Раскошелиться придется и тем, кто захочет приобрести бытовую технику или автомобили заграничного производства.