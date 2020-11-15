Мужчина застрелил бывшую жену и ее возлюбленного в пригороде Стамбула

Силиври, 15 ноября. Житель пригорода Стамбула застрелил бывшую жену и ее ухажера из дробовика возле дома, в котором те проживали, сообщает информационное агентство Sabah.

По данным СМИ, инцидент произошел в 22:30 на улице Меневиш. Вооруженный убийца напал на пару, возвращавшуюся домой. Услышав выстрелы, местные жители вызвали полицейских и медиков. Злоумышленник успел скрыться незамеченным с места преступления.

Приехавшие бригады скорой помощи констатировали смерть двоих человек в результате огнестрельных ранений. Тела отправлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сотрудники правоохранительных органов города Силиври, расположенного на побережье Мраморного моря на северо-западе Турции, завели уголовное дело по факту гибели мужчины и женщины. Однако сбежавший вскоре сам сдался полиции. Им оказался бывший муж убитой.

Ранее ФАН сообщал о жителе Измира, застрелившем во время скандала экс-супругу. Помимо прочего, он ранил ее мать и соседку. После этого 32-летний Альпер Г. свел счеты с жизнью.