Вассерман объяснил, как Трамп победит Байдена с помощью суда

Битва между кандидатами на пост президента США Дональдом Трампом и Джозефом Байденом еще не окончена, и похоже, что финальный «раунд» их схватки весь мир увидит уже в помещениях американских судов. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Ранее действующий глава Соединенных Штатов написал в своем блоге в Twitter, что отказывается признавать поражение на президентских выборах. Он назвал «победу» своего соперника-демократа очевидной лишь для «лживых СМИ», которые даже не потрудились дождаться официальных объявлений результатов голосования, прежде чем объявить своего кумира президентом страны. Трамп назвал часть бюллетеней за Байдена сфальсифицированными и пообещал, что добьется правды в суде.

Вассерман объяснил, как именно судебный процесс наложится на дальнейшую электоральную процедуру в США и будет ли она вообще после этого возможна.

«Насколько я помню, график избирательного процесса таков: 14 декабря должны голосовать выборщики, а для этого их список от каждого из 50 Соединенных Штатов и от федерального округа Колумбия должен быть утвержден законодательным органом соответствующего субъекта, — заявил политолог. — До этих событий остается еще недели три, чего вполне достаточно для проведения судебного процесса».

Интеллектуал объяснил, как именно Фемида может помочь президенту США. Во-первых, по суду можно пересчитать бюллетени в тех или иных штатах и даже на конкретных избирательных участках, где доказана сомнительность результатов голосования. Во-вторых, продолжил эксперт, федеральным судом кое-где может вообще быть аннулирован результат голосования.

«Даже без всякого пересчета, — заверил собеседник ФАН. — Например, если будет доказано, что на том или ином участке часть избирательных бюллетеней выброшена (то есть установить результат народного волеизъявления попросту невозможно), то все данные, полученные оттуда, изымаются из общего результата голосования. Возможно, что есть и другие варианты, о которых я не знаю, но, в принципе, и этих Трампу будет достаточно, чтобы с уверенностью смотреть в свое президентское будущее».

Кроме того, подчеркнул Вассерман, само по себе поведение демократов, которые на многих участках не подпускали республиканцев даже на пушечный выстрел к местам подсчета бюллетеней, говорит о том, что они вели нечестную игру.