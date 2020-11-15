Лукашенко усомнился, что Киев угрожает нацбезопасности Белоруссии

Минск, 15 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился, что Киев угрожает национальной безопасности республики.

В ходе встречи с журналистами Лукашенко задали вопрос, видит ли он угрозу суверенитету страны со стороны Украины. Белорусский лидер в ответ сказал, что между странами пока нет таких разногласий, которые нужно было бы решать силовыми методами.

«Нет еще бешеных в Украине людей, которые бы попробовали силой решить какие-то вопросы с Белоруссией», — заявил Лукашенко.

Также президент Белоруссии напомнил, что Литва и Польша подтянули войска к границе с республикой, на что Минск демонстративно ответил.

Ранее Лукашенко заявил, что не допустит транзита власти и не станет назначать преемников.