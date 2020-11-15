Костюшкин неожиданным появлением в шубе удивил сотрудников фитнес-клуба

Москва, 15 ноября. Известный исполнитель Стас Костюшкин удивил сотрудников фитнес-центра, появившись рядом с бассейном в шубе, которая прикрывает его тело.

Физическая форма исполнителя Стаса Костюшкина как восхищает, так и раздражает поклонников. В свои 49 лет артист поддерживает свое тело в отличном состоянии, демонстрируя четкие кубики живота и проработанные бицепсы.

Решив разом ответить на все негативные отзывы, экс-солист поп-группы «Чай вдвоем» пришел в бассейн в непривычном наряде с оголенным торсом, а в шубе. Однако сделал это он в своей манере — кроме белого полотенца и зимней одежды, на артисте ничего нет.

«Меня часто упрекают, что я постоянно оголяюсь. Сегодня пошел в бассейн в шубе. По мнению многих комментаторов, именно так и надо ходить в баню и бассейн», — подписал эксцентричный кадр артист.

И добавил, что, по мнению сотрудников фитнес-центра, он тронулся умом. Певец задался вопросом, как угодить всем и сразу. На это ответили ему поклонники. Многие уверены, что Костюшкин не должен пытаться всем понравиться. Главное в карьере, по мнению фанатов, оставаться собой и дальше качать пресс.