Цифровые решения Сбербанка получили международное признание

Москва, 15 ноября. Сбербанк стал победителем премии World's Best Digital Bank Awards сразу в трех номинациях по версии журнала Global Finance.

Российская кредитная организация первенствовала в следующих категориях: лучший интегрированный официальный сайт банка, лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту, а также лучшее решение для оплаты счетов. Как отметили в Сбербанке, оценки от экспертов Global Finance являются всемирно признанным стандартом качества финансовых услуг.

В августе семь цифровых сервисов банка для юридических и физических лиц назвали лучшими в Центральной и Восточной Европе по результатам ежегодного исследования этого же англоязычного издания.

Общенациональный план РФ по восстановлению экономики предполагает радикальное увеличение числа электронных госуслуг. С каждым месяцем в цифровое пространство уходит все больше вопросов, которые возникают при контактах государства с гражданами и бизнесом.