Москва, 15 ноября. Артист и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе объяснил, почему подписал письмо в поддержку русского Крыма.

Речь о Крыме зашла в рамках интервью журналистки Ирины Шихман для YouTube-канала «А поговорить?», гостем которого стал Цискаидзе. Ранее артист говорил, что не имеет права подписывать политические письма, о чем и поинтересовалась ведущая. В ответ Цискаридзе рассказал, что все его предки со стороны матери и отца воевали за Крым, подтверждая его принадлежность к России.

«У меня много предков, погибших в боях за Крым. Мои предки не воевали ни за что иное, кроме как за Российскую Империю. За российское присутствие на этой территории», — рассказал артист.

Также Цискаридзе сообщил, что когда раньше часто общался с жителями полуострова, его часто спрашивали, когда их «заберут» в состав России.

Ранее политолог Владислав Ганжара рассказал об успехах РФ в решении вопросов Крыма.