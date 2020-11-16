Звезда сериала «Ольга» призналась, что ждет пополнения в семье

Москва, 15 ноября. Ксения Суркова поделилась с читателями ФАН советами, как не грустить, когда пандемия рушит все твои планы. Сохранять позитивный настрой актрисе сериала «Ольга» помогают танцы и путешествия по России.

«Сейчас для себя открыла онлайн-уроки по танцам, я почему-то в последнее время ударилась в танцы. Впрочем, танцевать я любила с самого детства, просто сейчас пришел момент, когда этого стало сильно не хватать, поэтому я решила заниматься онлайн. Ведь такие уроки никогда не прервутся, несмотря на то, что у нас будет дальше», — рассказала Суркова.

В этом году Ксении пришлось много путешествовать по России. Актриса призналась, что открыла для себя массу интересных мест, которые по красоте могут соперничать со швейцарскими пейзажами. Например, Хакасия просто поразила ее разнообразным ландшафтом и уникальной природой.

«Хакасия, например, безумно красивый регион, с красивыми озерами, полями… Мы себя ловили на том, что это место похоже на Швейцарию, а это похоже на Тоскану. Потом приходили к мнению: нет это просто в России. Поэтому я бы очень хотела продолжить свое познавание путешественника по родной стране», — добавила она.

Новый год Ксения планирует встретить в кругу родных и близких. В этом году многие артисты решили отказаться от шумных вечеринок. Кстати, возможно, в декабре в семье звезды случится пополнение… домашний питомец. Ксения призналась, что «созрела» для того, чтобы взять на себя ответственность за живое существо. Правда, кто это будет — собака или кошечка, а может более экзотический питомец, — звезда не рассказала.