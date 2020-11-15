Первый самолет с сотрудниками МЧС России приземлился в Ереване

Ереван, 15 ноября. Самолет с российскими спасателями прибыл в аэропорт в Ереване. Россияне отправятся на помощь местным жителям в Нагорный Карабах.

На борту первого самолета находится 30 специалистов МЧС России. Россияне они займутся оказанием гуманитарной помощи для местных жителей. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев сообщил, что в состоянии готовности находится 150 специалистов и специальная техника. Возможна переброска мобильного госпиталя, если возникнет такая потребность.

Появление сил Пограничной службы ФСБ и МЧС проходит в рамках наращивания средств по контролю перемирия в Нагорном Карабахе. Ранее в зону деэскалации прибыли военнослужащие 15-й отдельной бригады миротворческих сил. Подразделения ФСБ РФ и спасатели будут работать в составе гуманитарного центра в Карабахе.