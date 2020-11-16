Михаил Цивин рассказал ФАН, почему на них с женой ополчилась семья Баталовых

Страсти вокруг наследства актера Алексея Баталова продолжают кипеть. Вдова Алексея Владимировича Гитана Леонтенко утверждает, что семья актрисы Натальи Дрожжиной и мецената Михаила Цивина оставила их с дочерью Машей без средств к существованию и крыши над головой. Возбуждено уголовное дело в отношении супругов, когда-то считавшихся лучшими друзьями семьи Баталовых. В интервью ФАН Михаил Цивин обвинил саму Гитану Аркадьевну в том, что она скрыла завещание актера.

— Почему Гитана Аркадьевна резко изменила к вам отношение?

— Мы объясняли это Следственному комитету. У нее была ссора с домработницей, и после этого она переместилась на нас. 1 июля она выгнала ее, а 17-го на нас перекинулась. При этом никаких причин к этому не было. И то, что сегодня говорится, — это, мягко говоря, лукавство.

— Когда вы решили помогать семье Баталова?

— После смерти Алексея Владимировича семья оказалась совершенно беспомощной. И многие знакомые перестали им уделять внимание, люди тоже пенсионного возраста. А поскольку мы пообещали Алексею Владимировичу — это знали все, — то стали заботиться о них. Сегодня болезненное состояние и характер Гитаны Аркадьевны подвигают ее к тому, что она просто распространяет сведения, которые не являются фактами. Их с Марией взяла сейчас под определенный контроль одна семья, которая и распространяет все слухи. Наняли юриста, который постоянно при ней присутствует. Гитана Аркадьевна выучила только одну фразу: «Дайте свободу Маше».

— О какой свободе идет речь?

— Она говорит на всех каналах, что Маша несвободна, что она крепостная. Мол, мы подписали договор пожизненного содержания, поэтому она несвободна. К сожалению, никто не замечает, что мы три года жили их интересами. И, как прислуга, выполняли все капризы Гитаны Аркадьевны. Не говоря о том, что и в Венецию свозили их по просьбе Алексея Владимировича. И открыли фестиваль во Владимире. Она сегодня от всего отказывается и заявляет, что все это делалось помимо ее воли. Нас обвиняют в том, что мы склонили Гитану Аркадьевну к подписанию доверенности и договора пожизненного содержания. Всем пытаются внушить, что мы взяли опеку над Марией Алексеевной Баталовой. Опекать можно несовершеннолетних детей. Таких, как Мария Алексеевна, нужно брать в попечительство. Она не признана недееспособной.

— Она умная женщина с хорошим образованием, писатель, почему ее можно признать недееспособной?

— Она живет в своем мире. Она изображает барышню XIX века. Она говорит «батюшка» и «матушка». Любит музыку, влюбляется в каких-нибудь певцов или дирижеров. Она в социуме не ориентируется совершенно. Ей сказали, что тебя обокрали, — она в это верит.

— Раньше, до обвинений, как ваши отношения с Марией Алексеевной складывались?

— До этого она нам говорила: «Мои неугомонные, я вас люблю». Советовалась с нами, давала поручения. Она же с остальными своими знакомыми общается только через компьютер. Она может в течение дня написать два-три письма одним пальцем. Она грамотная, образованная, но у нее совсем нет опыта общения. Она видит этот мир из окна своей квартиры, через тех людей, с которыми встречается. За то время, что мы с ней общались, мы успели ее вывезти в Большой театр, в консерватории несколько раз были, в музеях, в храме Христа Спасителя на различных мероприятиях. Она с удовольствием выходит из квартиры. Мы вывозили ее на фестиваль имени Баталова во Владимир. Она была счастлива, когда дети в библиотеке детского дома играли ее сказку. Ее поздравляли, с ней общались. Мы были с ней в храме во Владимире, где была служба по ее отцу. Тот храм, где рублевские росписи. Она хорошо реагирует на все, у нас были идеальные отношения.

— Что же произошло потом?

— Ее убедили в том, что мы ее обворовали. А мы ничего не взяли, мы только давали. Она стала получать за время нашего общения материально в два с половиной раза больше, чем раньше. Я оформил все ее права. Сдал все ее недвижимости, она полностью обеспеченный человек. Когда Гитана заявляет, что она осталась без крыши над головой и без средств к существованию, — это просто ложь. Потому что на момент, когда мы с ней расставались, ее состояние составляло около 0,5 миллиона долларов, как в России, так и за рубежом.

— Она состоятельная женщина?

— Она всегда это скрывала, потому что очень боялась старшей дочери Баталова. Из-за этого мы были вынуждены подписать с ней договор. Она просто настояла на этом, потому что боялась, что Надежда (дочь Баталова от другой женщины. — Прим. ФАН) завладеет всем.

— По закону Надежда — такой же наследник, как и Мария Алексеевна?

— Ничего подобного. Алексей Владимирович сделал завещание, причем дважды на Марию Алексеевну. Просто Гитана Аркадьевна им не воспользовалась. 2,5 миллиона, которые были от пенсии Алексея Владимировича, она получила сама и дала Надежде всего 1 миллион. Гитана Аркадьевна вступила в наследство не по завещанию, а по закону, скрыв его от детей Баталова. В завещании он большинство своего имущества оставил Марии. Дачу, квартиры, часть квартиры, где они живут. Денежные средства.

— Разве такое возможно при наличии нотариально заверенного завещания?

— У нее был юрист, который это сделал.

— Мария Алексеевна знала о завещании? Она пыталась опротестовать это?

— А зачем ей это? Мария Алексеевна получает массаж, к ней приходят тренеры, которые с ней занимаются, поддерживают ее физическую форму. Она не будет этим заниматься, я ее знаю. Мы ведь давно знакомы с ней, сблизились с 2010 года. Моя жена работала вместе с Алексеем Владимировичем. Мы занимались полностью историей с его дачей, которую он сам начал еще в 2011 году, я ее закончил за два года, потому что там было большое сопротивление, с другой стороны. Но тем не менее 1 ноября прошлого года, согласно всем решениям суда, мы снесли два объекта недвижимости, незаконно построенных соседями. Гитана Аркадьевна выразила желание сделать Дом ветеранов кино имени Баталова на этом участке. Мы уже вели переговоры, да судебные дела по возмещению вреда соседкой еще не закончились. Мы все приготовили для того, чтобы у Марии Алексеевны Баталовой было место на свежем воздухе, хорошо оборудованное с медицинской точки зрения.

— А что за история с квартирой на Кутузовском проспекте?

— Гитана Аркадьевна всегда переживала, что будет с дочерью, когда ее не станет. Квартира на Кутузовском проспекте тоже неслучайная. Гитана Аркадьевна опасалась хранить свои средства в виде долларов и евро, все время же говорят, что невыгодно их держать. Поэтому она решила вложиться в недвижимость. Но в их доме купить квартиру стоит очень дорого, мы вели переговоры. Поэтому мы решили купить квартиру в другом доме. Поликлиника, в которой обслуживаются Баталовы, в 100 метрах от него. В конечном итоге нам удалось купить две комнаты. Соседкой из третьей комнаты является скандальная женщина, которая дает интервью из Германии (женщина утверждает, что Цивин и Дрожжина угрожали ей расправой. — Прим. ФАН).

— Это вы про Аиду Левинскую?

— Никакая она не Аида Елизаровна Левинская, настоящая ее фамилия — Ханукаева. Она избивала соседку молотком по голове. Ее очень хорошо знают в отделении полиции Дорогомилово, ее несколько раз туда забирали. Она выбрасывает соседские вещи, постоянно скандалит, судится. Когда Баталова стала владельцем двух соседних комнат, она подала в суд, что имеет первоочередное право покупки. Суд в иске ей отказал. Потому что все правила были соблюдены. Так как у нас есть еще одна комната в соседней квартире, мы намерены были сделать для Марии Алексеевны трехкомнатное жилье. Ее доход бы от нее составил ежемесячно 80 тысяч рублей. Сегодня Дрожжина ей платит 75 тысяч ежемесячно, оплачивает все коммунальные платежи. Но сейчас она не может продолжать договор пожизненного содержания, так как нас к Баталовой не подпускают.