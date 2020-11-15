В Китае выдвинули новую версию происхождения жизни на Земле

Пекин, 15 ноября. Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения жизни на Земле из-за органического соединения, найденного на дне Тихого океана.

Ранее ученые были уверены, что это соединение могут производить только живые существа. Однако в камне, где оно хранилось, не было даже бактерий. Ученые пришли к выводу, что оно образовалось само, и выдвинули новую гипотезу происхождения Земли.

Камень, где нашли соединение, имеет множество пор, которые могли выступать в качестве своеобразных камер для реакций между кислородом, углеродом и водородом. Под воздействием разных условий из них могли образоваться органические соединения.

Ранее российские ученые открыли 10 новых галактик со сверхмассивными черными дырами. Кроме того, был обнаружен квазар — очень активная и массивная черная дыра.