Новые правила оплаты больничных листов вступят в силу с 1 января

Москва, 15 ноября. Обязанность по оплате больничных листов перейдет от работодателей к Фонду социального страхования (ФСС) с 1 января 2021 года.

Пилотный проект, реализующийся во многих регионах РФ, предполагает прямые социальные выплаты со стороны ФСС. Согласно проекту постановления Минтруда, после Нового года он распространится на всю страну, то есть бухгалтеры в компаниях перестанут рассчитывать больничные. За ними сохранится обязанность получить и передать в ФСС документы работника для назначения выплат, если тот заболел или получил травму.

Как следствие, бизнесу не придется тратить оборотные средства, а сотрудник перестанет зависеть от финансового положения работодателя. Точно так же будут выплачиваться и компенсации по листкам нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам.