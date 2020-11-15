МИД РФ занимается ситуацией с задержанием журналистов из России в Минске

Москва, 15 ноября. Российское посольство в Белоруссии занимается ситуацией с задержанием журналистов из РФ в Минске на незаконной акции протеста, сообщила Мария Захарова.

По словам спикера МИД России, сотрудники дипмиссии занимаются ситуацией с представителями СМИ из России, которые освещали протесты. Ранее стало известно, что в Минске задержаны корреспонденты ТАСС Юрий Шамшур, МИА «Россия сегодня» Татьяна Ильясова и «Интерфакс-Запад» Светлана Совко. Их доставили в центральное РУВД белорусской столицы.

Днем сообщалось, что белорусский ОМОН начал вытеснять митингующих с так называемой «площади перемен» во дворе на улице Червякова в Минске.