Пьяный лихач на мопеде влетел в дерево в Твери

Тверь, 15 ноября. Пьяный житель Твери устроил гонки на мопеде, не имея при этом водительских прав. Неизвестно, к чему бы это могло привести, но ситуацию неожиданно спасло дерево.

Инцидент произошел в деревне Маслаково, уточнили в региональном управлении Госавтоинспекции. 21-летний молодой человек сел на мопед без прав, будучи к тому же нетрезвым. В итоге он влетел в дерево и получил перелом бедра.

Как сообщал ранее ФАН, в России за минувший год снизилось число пьяных ДТП. По сравнению с прошлым годом этот показатель упал на 10%. Несмотря на эту позитивную статистику, случаи пьяной езды продолжают происходить. В начале ноября глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что сотрудники полиции планируют бороться с пьяными водителями, лишая из средств передвижения, пишет DEITA.RU.