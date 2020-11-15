Ученые назвали продукт, который повышает риск развития диабета на 60%

Пекин, 15 ноября. Употребление в день более одного куриного яйца повышает риск развития диабета на 60%.

Исследователи из Китайского медицинского университета совместно с коллегами из Университета Южной Австралии и Катарского университета на протяжении 20 лет изучали влияние диеты, содержащей большое количество куриных яиц, на развитие диабета второго типа. Соответствующие выводы опубликованы на портале Eurasiareview.com.

По данным специалистов, в последние десятилетия количество яиц в рационе китайцев увеличилось в два раза. В ходе своих исследований ученым удалось доказать, что риск развития диабета возрастает прямо пропорционально росту потребления яиц. Это отмечается как у мужчин, так и у женщин.