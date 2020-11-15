Испания планирует снизить НДС на медицинские маски

Мадрид, 15 ноября. Правительство Испании готовится к значительному снижению налога на добавленную стоимость масок. Причину такого решения озвучили в минфине страны.

На фоне бушующей пандемии испанские власти обязали носить маски всех жителей государства. Многие страны Евросоюза уже давно снизили НДС на средства защиты, и теперь это готовится сделать Испания, хоть и с опозданием.

От Европейской комиссии Мадрид получил письменное подтверждение того, что королевство не обязано платить огромный штраф за нарушение правила в отношении налога. Теперь Испания может не бояться потери миллионов евро и сделать СИЗ доступнее для своих граждан.

Федеральное агентство новостей ранее публиковало информацию, поступившую от ученых, об опасности мутировавшего в Испании вида коронавируса.