Трамп отказался признавать Байдена новым президентом США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не признает поражение на выборах президента США. По его словам, демократ Джо Байден «одержал победу» только в публикациях «лживых СМИ».

Выборы президента в Соединенных Штатах состоялись 3 ноября. Несмотря на то, что с этого момента прошло уже почти две недели, имя победителя пока не объявлено, поскольку в некоторых штатах все еще подсчитывают голоса. При этом многие американские СМИ уже успели заявить, что лидером предвыборной гонки является кандидат от Демократической партии Джо Байден.

В свою очередь накануне действующий глава государства Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Twitter, что Джо Байден «выиграл» президентские выборы 2020 года только в глазах «лживых СМИ». Пользователи социальных сетей задавались вопросом, не стали ли они, прочитав сообщение президента США, свидетелями того, что Трамп прекратил свою борьбу?

Ответ не заставил себя ждать. Американский лидер прокомментировал свое высказывание по поводу «победы» представителя Демократической партии, заявив, что борьба за президентское кресло только начинается, поскольку его юристы оспаривают предварительные результаты выборов в судах.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!