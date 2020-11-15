Галкин опубликовал семейное фото с Пугачевой в честь годовщины

Москва, 15 ноября. Шоумен и ведущий Максим Галкин поздравил свою супругу с 19-й годовщиной. Снимок с певицей Аллой Пугачевой он опубликовал в соцсети.

Новая фотография Примадонны отечественной эстрады искренне порадовала поклонников звездной семьи. На снимке Галкин нежно обнимает супругу со спины, заглядывая ей в лицо из-за плеча. Артистка с улыбкой устремила свой взгляд вдаль.

«19 лет вместе», — лаконично подписал снимок шоумен.

Фолловеры Галкина пришли в восторг от фотографии. Многие отметили, что за годы, проведенные в браке с ведущим, Пугачева заметно преобразилась и стала выглядеть моложе.

«Никто не верил, но... вы смотритесь прекрасно, счастье, Алла, вам к лицу»; «Безумно красивая пара. Восхищаюсь тем, как Галкин повлиял на Аллочку»; «Алла Борисовна прекрасная молодая женщина»,— отметили подписчики под фотографией.

Пугачева и Галкин вместе с 2008 года, официально свои отношения они оформили в 2011 году. Таким образом супруги официально в отношениях 12 лет, поэтому остается неизвестным, о какой именно дате говорит известный шоумен.

Пара воспитывает в браке двух детей, Гарри и Лизу, которых им родила суррогатная мать. Последние месяцы звездное семейство живет в замке в деревне Грязь. Супруг Примадонны часто делится снимками из роскошного поместья.