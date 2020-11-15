Новейший комплекс РЭБ установили под Калининградом для противодействия НАТО

Москва, 15 ноября. Новейший российский комплекс постановки помех развернули в Калининградской области, пишут «Известия».

Центр радиоэлектронной борьбы Балтийского флота одним из первых получил на вооружение новейший комплекс, предназначенный для противодействия авиаразведке противника. В Минобороны РФ не стали уточнять его название, отметив лишь, что специалисты проходили переобучения для его использования непосредственно в военной части под Калининградом.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что самолеты НАТО стали чаще вести разведку и имитировать ракетные удары по территории РФ. Установка новых средств РЭБ является недорогим, но эффективным способом противостоять возросшей активности сил НАТО в регионе, считает вице-президент Академии геополитических проблем, полковник Владимир Анохин.

«Это создаст условия, при которых противнику будет невозможно оценивать ситуацию, как оперативную, так и тактическую», — уверен эксперт.

Стоит отметить, что в Калининградской области размещена одна из крупнейших и самых эффективных группировок РЭБ.