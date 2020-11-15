Российские миротворцы выставили в Карабахе 18 постов наблюдения

Москва, 15 ноября. Миротворцы установили в Карабахе 18 постоянных постов, и еще семь в Лачинском коридоре. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наблюдательные пункты в коридоре являются временными. В военном ведомстве отметили, что было установлено по девять постов в зонах ответственности «Север» и «Юг». Миротворцы развернули в Степанакерте командный пункт, с которого осуществляется управления российским миротворческим контингентом.

Стороны соблюдают режим перемирия в Нагорном Карабахе, продолжается обмен телами погибших. Через Лачинский коридор шириной в пять километров возвращаются беженцы, они находятся под защитой российских солдат. Кроме того, оперативная группа МЧС отправилась в Карабах для оказания помощи местному населению. К помощи жителям привлечены 30 сотрудников.