Сербское правительство ввело новые ограничительные меры из-за COVID-19

Белград, 15 ноября. Правительство Сербии ввело новые ограничительные меры из-за коронавируса, но пока не собирается вводить комендантский час.

Как сообщила премьер-министр страны Ана Брнабич, сегодня правительство провело заседание, посвященное эпидемиологической обстановке в Сербии и мерам борьбы с распространением коронавируса.

«Правительство приняло решение ограничить (запретить) работу ресторанов, кафе, ночных клубов, торговых центров и магазинов с 21.00 до 5.00», — заявила Брнабич.

Как отметила премьер-министр, меры не касаются аптек, доставок еды и заправок. Меры будут действовать с 17 ноября по 1 декабря текущего года.

Ранее ужесточили карантинные меры в Польше. Власти временно закрыли учреждения культуры и магазины в торговых центрах, за исключением продовольственных, аптек и пунктов обслуживания.