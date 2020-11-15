Экс-комвзвода ВСУ: украинская армия стала «полным дном»

Киев, 15 ноября. Служба в рядах ВСУ становится все менее престижной, а желающих подписать контракт все меньше. Об этом пишет издание «Країна».

Отставной командир взвода ВСУ Андрей Рымарук рассказал в интервью изданию, что украинская армия готова нанести сокращающий удар по республикам Донбасса в любую минуту. При этом уже следующая реплика бывшего военного опровергла его собственные слова.

Рымарук заявил, что украинская армия деградирует, а в обществе был нивелирован образ военнослужащего.

«Люди не хотят подписывать контракт с ВСУ. К власти после последних выборов пришли партии, которые принесли войну в страну», — жалуется Рымарук.

По его словам, последние полтора года военнослужащие бегут из рядов ВСУ. Однако власти ничего со сложившейся ситуацией в армии делать не хотят.