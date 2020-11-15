Житель Туапсе спас пенсионерку из горящего дома и предотвратил взрыв

Туапсе, 15 ноября. Прохожий спас пожилую женщину из горящего дома и предотвратил взрыв газа, передает «Царьград».

Инцидент произошел в ночь на 15 ноября. Местный житель возвращался домой из командировки и увидел, что крыша одного из частных домов на улице Калараша охвачена огнем.

«Я видел, что машин и спасателей еще не было, а вдруг там люди», — рассказал мужчина журналистам.

Житель Туапсе мгновенно выбежал из машины, бросился внутрь горящего дома и увидел, как испуганная пожилая женщина безуспешно пытается отсоединить от шланга газовый баллон. Тогда он вывел ее на улицу, вернулся в эпицентр пожара и выкатил из него пустой баллон. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю подчеркнули, что эти баллоны могли взорваться, если бы остались в огне.