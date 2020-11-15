Минтруд работает над повышением выплат пенсионерам с длительным стажем

Москва, 15 ноября. Подготовленный летом законопроект о присвоении статуса «Ветеран труда» не нужно сбрасывать со счетом, уверена сотрудник Пенсионного фонда Анастасия Киреева.

Поправки предлагают относить к категории граждан, имеющих трудовой (страховой) стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, независимо от наличия госнаград или ведомственных знаков отличия. В своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» Киреева приводит новый комментарий Минтруда РФ.

В ведомстве отметили, что сначала следует реализовать запрет на отмену предоставления льгот и пособий ветеранам труда, уже имеющим региональное присвоение статуса. Только после этого нужно вводить федерального «Ветерана» для тех, о ком идет речь в проекте.

Киреева делает вывод о том, что такой поэтапной стратегией награды за стаж власти экономят бюджет, но напоминает: действующие федеральные и региональные нормы уже позволяют оформить доплаты к пенсиям за длительный стаж, включая непрерывный.