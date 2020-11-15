Опергруппа МЧС России вылетела в Карабах для оказания помощи населению

Москва, 15 ноября. Оперативная группа МЧС России вылетела в Нагорный Карабах для оказания помощи местному населению.

30 сотрудников спасательного ведомства вылетели из подмосковного аэропорта Жуковский, говорится в сообщении главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Он отметил, что специалистам предстоит на месте оценить обстановку, чтобы скоординировать действия по оказанию помощи жителям НКР.

Зиничев подчеркнул, что в настоящее время в режиме полной готовности находится сводная группировка из 150 специалистов МЧС и 20 единиц спецтехники. По его словам, ведомство готово направить аэромобильный госпиталь в регион, если населению будет необходима медпомощь.

Напомним, что Минобороны РФ к 20 ноября полностью сформирует межведомственный центр гуманитарного реагирования в столице Карабаха. Его основной задачей станет обеспечение безопасности беженцев, возвращающихся в НКР.