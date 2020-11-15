Бывший реаниматолог назвал возможные причины госпитализации Хрусталева

Бывший врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории Сергей Шестопалов прокомментировал ФАН инцидент с известным телеведущим Дмитрием Хрусталевым, которого спустя сутки выписали из больницы в Сестрорецке, куда он мог попасть из-за отравления.

Артиста госпитализировали в больницу, расположенную в Курортном районе Санкт-Петербурга, 14 ноября, после резкого ухудшения состояния здоровья.

По информации источника ФАН, в медучреждение его привез личный водитель. Сегодня Хрусталева выписали. Сам он в своем Instagram-аккаунте назвал причину госпитализации. По словам комика, предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

«Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента. Соглашусь со мнением многих из вас, что в погоне «за молодостью и совершенством» артистам приходится переутомлять свой организм», — написал Дмитрий Хрусталев.

Что на самом деле могло произойти с соведущим Ивана Урганта, рассказал бывший врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории Сергей Шестопалов. Он назвал возможные причины госпитализации Хрусталева.

«Все, что угодно, бывает. Тут очень много неведанных вам чудес, поэтому интоксикация может быть такая. Она вам кажется интоксикацией, а, может быть, что-то другое. Потеря сознания связана с чем-то другим, которое быстро выветривается, и человек приходит в сознание», — заявил Сергей Шестопалов, комментируя ситуацию с Дмитрием Хрусталевым.

По словам специалиста, часто наркоманы принимали синтетические и другие средства, теряли сознание, а уже минут через 40 вставали на ноги.

«У нас в реанимации в госпитале многие «испытывали» на себе, особенно наркоманы, всевозможные средства, синтетические и прочие. Один смотрит, а другой принимает. Он перестает дышать и [его] в реанимацию тащат без сознания. Искусственную вентиляцию сделали, подышали на него. Буквально через минут 30–40 он очухался, простите за выражение», — рассказал пример из практики собеседник ФАН.

Сергей Шестопалов добавил, что необходимо ознакомиться с ситуацией, прежде чем делать выводы о причинах произошедшего, но то, что случилось с Дмитрием Хрусталевым, действительно имеет место во врачебной практике. Бывший врач-анестезиолог-реаниматолог предположил, что это могла быть и не интоксикация, а что-то другое.

«Ситуации всевозможные бывают. Слава богу, что человек выписался и быстро убежал. Такое возможно», — констатировал врач, заметив, что существуют «всевозможные препараты, которые добавляются куда-либо».

Интоксикация может быть любая — не только наркотическая, резюмировал Шестопалов, еще раз пояснив, что профессиональный и правдивый диагноз можно поставить только после получения всей необходимой для постановки диагноза информации.