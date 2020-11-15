Анастасия Волочкова показала шпагат на плечах таинственного возлюбленного

Москва, 15 ноября. Известная российская балерина Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников новым снимком, на котором запечатлена в компании загадочного мужчины.

Волочкова на фотографии, опубликованной в Instagram, выполняет сложный гимнастический элемент на плече таинственного возлюбленного в сером боди и золотых пуантах. По словам хозяйки аккаунта, в руках любимого ей не приходилось переживать во время выполнения перевернутого шпагата.

«Поддержка выходного дня. В руках любимого всегда надежно», — подписала снимок балерина.

Личность мужчины, с которым Волочкова проводит досуг в роскошном особняке, представляет особый интерес для ее поклонников. Впервые отношения балерины стали темой активных обсуждений после публикации в ее Instagram-аккаунте фотографии, на которой Волочкова позировала возле камина с крепким мужчиной. Возлюбленный Волочковой остался инкогнито, поскольку был сфотографирован со спины.

Анастасия Волочкова ранее высказалась в поддержку нападающего ФК «Зенит» и сборной России Артема Дзюбы, ставшего объектом критики после появления в Сети скандальной видеозаписи интимного характера.