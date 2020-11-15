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Анастасия Волочкова показала шпагат на плечах таинственного возлюбленного

Анастасия Волочкова показала шпагат на плечах таинственного возлюбленного

Москва, 15 ноября. Известная российская балерина Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников новым снимком, на котором запечатлена в компании загадочного мужчины.

Волочкова на фотографии, опубликованной в Instagram, выполняет сложный гимнастический элемент на плече таинственного возлюбленного в сером боди и золотых пуантах. По словам хозяйки аккаунта, в руках любимого ей не приходилось переживать во время выполнения перевернутого шпагата.

«Поддержка выходного дня. В руках любимого всегда надежно», — подписала снимок балерина.

Личность мужчины, с которым Волочкова проводит досуг в роскошном особняке, представляет особый интерес для ее поклонников. Впервые отношения балерины стали темой активных обсуждений после публикации в ее Instagram-аккаунте фотографии, на которой Волочкова позировала возле камина с крепким мужчиной. Возлюбленный Волочковой остался инкогнито, поскольку был сфотографирован со спины.

Анастасия Волочкова ранее высказалась в поддержку нападающего ФК «Зенит» и сборной России Артема Дзюбы, ставшего объектом критики после появления в Сети скандальной видеозаписи интимного характера.

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