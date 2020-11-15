Эксперт заявил о «паритете возможностей» у власти и оппозиции в Белоруссии

Власть и оппозиция в Республике Беларусь пойдут на мировую лишь тогда, когда увидят в этом выгоду лично для себя. Об этом в интервью ФАН заявил исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее стало известно, что в Минске проходит очередная протестная акция против законно избранного президента Александра Лукашенко. Протестующие вышли на так называемую «Площадь перемен» (обычный безымянный двор в центре столицы), чтобы «почтить память» своего погибшего «коллеги» Романа Бондаренко. С целью недопущения беспорядков белорусская полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

«На сегодняшний день очевиден тупик политического процесса в Республике Беларусь, — заметил Межевич. — Очевидно, что власть обладает достаточными ресурсами для борьбы с протестными акциями, которые тем не менее не прекращаются. Степень их интенсивности может меняться, что мы и наблюдаем, но сами по себе они точно не «рассосутся». Необходим диалог, возможности для которого есть всегда».

Политолог подчеркнул, что раз уж Москва сумела посадить за стол переговоров руководство Армении и Азербайджана для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, то и в вопросе с протестным движением в Белоруссии явно имеется некий «стол», за который можно усадить оппозицию и президента Лукашенко.

«Но ситуации, разумеется, не совсем похожи, — продолжил эксперт. — Армения и Азербайджан — суверенные государства, которые согласились на переговоры не без понимания того, что дальнейшая эскалация конфликта не выгодна ни одной, ни другой стороне. Переговорные же позиции в Белоруссии не только не сближаются, но и расходятся».

Собеседник ФАН привел в пример Светлану Тихановскую, которая, выступая одним из генераторов протеста, возможность общения с белорусской властью отрицает. Ее же сторонники обсуждают лишь то, как они будут «карать» тех людей, которые этой властью являются.

«Естественно, что руководители РБ, видя, какое будущее им уготовано, стараются его избежать, — добавил Межевич. — Так что ситуация сложилась тупиковая. Но, с другой стороны, август давно прошел, наступают холода во всех отношениях — как в природном, так и в политическом смысле. Поэтому я не стал бы отрицать, что в какой-нибудь среднесрочной перспективе какая-то часть оппозиции пойдет на переговоры с лидерами страны — со всеми целиком или только с одной из группировок властных элит».

По словам политолога, только одно можно сказать точно: без переговоров такие проблемы не решаются.