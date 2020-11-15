Москва, 15 ноября. Обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец назвал главную ошибку Украины, которая может привести к тому, что российский флаг России поднимется над Киевом. Об этом пишет «Политпазл».

Вооруженные силы Украины ранее проводили тренировки, в рамках которых военные отрабатывали удары по позициям Черноморского флота РФ. С точки зрения Виктора Баранца, подобные тренировки не принесут пользы Киеву. Важно понимать, что сейчас на территории Крыма находится самое современное вооружение.

Если украинская сторона все-таки решится напасть на полуостров, принадлежащий России, то это приведет к разгрому всей армии Украины, предупредил Баранец. Эксперт объяснил, в каком случае над Киевом поднимется российский флаг.

«Такая авантюра может закончиться тем, что над офисом украинского президента будет реять не украинский, а российский флаг. Вероятно, они этого и хотят», — констатировал Виктор Баранец.

Известный российский политолог и экономист Евгений Сатановский ранее отреагировал на события на Кавказе, проведя параллели с Нагорным Карабахом и Крымом. Он заявил, что Украина может потерять Киев при попытке «вернуть» полуостров.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году по результатам референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами и Уставом ООН. Киев безосновательно считает территорию полуострова «временно оккупированной». Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.