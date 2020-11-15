Авторы Sohu сравнили российский бомбардировщик ПАК-ДА и американский B-2

Пекин, 15 ноября. Новый российский бомбардировщик-невидимка может стать угрозой для США, считают аналитики издания Sohu.

Китайские журналисты полагают, что бомбардировщики-невидимки могут стать ключом для побед в масштабном противостоянии. Сегодня лидером среди подобной авиатехники является американский B-2. Однако, уверены авторы статьи, скоро все изменится, потому что Россия разрабатывает новый самолет ПАК-ДА. Этот бомбардировщик будет превосходить своего американского «одноклассника» по всем параметрам.

«Новый самолет РФ лишит американский бомбардировщик B-2 всех его преимуществ», — говорится в статье.

По имеющейся информации, ПАК-ДА сможет нести на борту ядерное оружие, а его скорость должна превысить 2 Маха при максимальной дальности полета в 12 тысяч километров. Такие характеристики делают его настоящей угрозой для США.