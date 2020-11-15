Донбасс сегодня: мирные жители восстают против ВСУ, капелланы поднимут боевой дух бойцов

Донбасс, 15 ноября. Украинская армия обстреляла из минометов юг ДНР. Население Крымского требует вывода украинской техники за пределы поселка. Двое бойцов ВСУ разоружили командира и сбежали с позиций с оружием. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Количество обстрелов Донбасса украинскими вооруженными силами за минувшие сутки снизилось. Тем не менее на мариупольском направлении обороны Донецкой Народной Республики минометные расчеты ВСУ отработали по поселку Ленинское, выпустив 12 мин из 82-мм орудия. Ранее, в субботу днем, как сообщает Управление Народной милиции ДНР, на позициях 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Водяном, откуда и производился обстрел, военные республики зафиксировали взрыв.

Мирные жители требуют вывода техники ВСУ из населенных пунктов

Помимо обстрелов, украинские войска систематически нарушают и другие базовые пункты мирных соглашений, в частности, размещая технику и вооружения в населенных пунктах, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Подобные нарушения не остаются незамеченными, их фиксируют как разведка армейских корпусов ДНР и ЛНР, так и международные наблюдатели ОБСЕ. Кроме того, такое положение дел зачастую становится поводом к протестным акциям местного населения.

В поселке Крымское Луганской области мирные жители обратились к командиру 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковнику Сергею Войченко с требованием вывести из населенного пункта боевую технику бригады. Офицер на обращения не отреагировал, после чего местные направили жалобу главе районной администрации. На данный момент люди ждут результата рассмотрения чиновниками их обращения и в случае негативного ответа намерены устраивать митинги и акции протеста до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Военные капелланы поднимут боевой дух украинских солдат

Подобные акции со стороны мирного населения, которое украинские «освободители» присланы защищать от мифической российской агрессии, снижают и без того слабое морально-психологическое состояние личного состава армии Киева. Отсутствие мотивации, слабое обеспечение и указанные выше причины провоцируют рост употребления бойцами наркотиков и алкоголя, что, в свою очередь, становится причинами чрезвычайных происшествий.

На днях, сообщает донецкое Управление Народной милиции, двое бойцов 503-го батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ на грузовике ЗИЛ-131 протаранили гражданский автомобиль, двигавшийся по встречной полосе в районе Новооленовки Донецкой области. Два пассажира авто госпитализированы с тяжелыми травмами. Предварительная проверка показала, что «защитники» находились в состоянии алкогольного опьянения в момент управления военным автомобилем.

Чтобы хоть как-то решить вопрос с низким морально-психологическим состоянием бойцов и повысить мотивацию и боевой дух, командующий оперативно-тактической группировкой ВСУ «Восток» приказал привлечь военных капелланов для работы в проблемных армейских частях. Решать другие, более насущные вопросы личного состава, такие как обеспечение, задержки ротаций и невыплаты денежного содержания, украинские полководцы, похоже, не намерены.

Двое украинских бойцов сбежали с передовых

В условиях затяжной окопной войны и по причинам, описанным выше, многие военнослужащие украинской армии не выдерживают и оставляют передовые позиции. Такой случай произошел в районе Новотроицкого Донецкой области, сообщает Народная милиция ДНР.

Двое бойцов 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались выполнять приказ своего сержанта по проведению инженерных работ на позициях. Военные сослались на плохое самочувствие, но не были услышаны. Сержант Шарпило угрожал применить оружие в случае дальнейшего неподчинения, но был разоружен и избит. Военнослужащие Маслагин и Рыбалко дезертировали с позиций с боеприпасами и оружием, военная служба правопорядка ведет поиски беглецов.