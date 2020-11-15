Хрусталев рассказал откровенно о своем диагнозе

Санкт-Петербург, 15 ноября. Известный российский телеведущий и шоумен Дмитрий Хрусталев развеял все слухи о своем диагнозе и рассказал о состоянии после госпитализации.

Медики петербургской больницы отпустили артиста Дмитрия Хрусталева домой после экстренной госпитализации. На своей странице в социальной сети Instagram ведущий решил откровенно рассказать, что же с ним случилось по дороге из Санкт-Петербурга в Репино.

«Предварительный диагноз – «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента», — написал в Сети артист.

Хрусталев отметил, что в «погоне за молодостью и совершенством» он нагрузил свой организм. Артист отметил, что сейчас его здоровью ничего не угрожает, и медики согласились отпустить его домой, к родным.

Ближайшие несколько недель шоумен планирует посвятить своему здоровью и пройти тщательное медицинское обследование. В публикации Хрусталев поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и переживания.