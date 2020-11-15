Подразделения ФСБ и МЧС России войдут в состав гуманитарного центра в НКР

Москва, 15 ноября. Подразделения пограничной службы ФСБ и МЧС РФ войдут в состав центра гуманитарного реагирования в НКР.

В сообщении Национального центра управления обороной России говорится, что представителей ФСБ и МЧС России перебросят в Карабах для наращивания группировки формируемого центра для контроля за перемирием в регионе.

«Будет осуществлено наращивание группировки центра, в том числе за счет сил и средств Пограничной службы ФСБ России, представителей других федеральных органов», — говорится в сообщении.

Напомним, что российские миротворческие силы 15 ноября сопровождают 19 автобусов с беженцами, которые возвращаются в Карабах. Днем ранее российские миротворцы сопроводили девять таких автобусов.

Трехстороннее соглашение о прекращении огня в регионе было подписано 9 ноября между Россией, Арменией и Азербайджаном. Документ предполагает передачу Азербайджану значительной части территории НКР. Россия ввела в зону конфликта 1960 миротворцев.