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Подруга Началовой устроила фотосессию на ее могиле

Подруга Началовой устроила фотосессию на ее могиле

Москва, 15 ноября. Подруга покойной исполнительницы Юлии Началовой Елена Метлюк устроила фотосессию на ее кладбище. Фотографии она разместила в своем Instagram-аккаунте.

Метлюк решила разнообразить свой контент в социальных сетях и посетила могилу Началовой, запечатлев визит на камеру. Подруга покойной певицы для этого выбрала яркий наряд, а именно спортивный костюм голубого цвета и серую куртку. Также Елена взяла принесла на могилу артистки букет из желтых и красных цветов.

Поклонники оценили поступок Метлюк и посчитали, что она по-настоящему трепетно относится к памяти о Юлии.

Подруга Началовой устроила фотосессию на ее могиле

«Спасибо, что навещаете Юлечку», — написала одна из подписчиц Елены.

Напомним, Юлия Началова скончалась в прошлом году в возрасте 38 лет. Медики сообщили, что у певицы было крайне тяжелое и нестабильное состояние. У нее диагностировали гангрену ноги и подагру. Похороны Юлии переносились три раза, и в итоге, состоялись 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. 

Пиар-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева ранее опубликовала кадры со съемочной площадки клипа артистки. На кадрах видео запечатлена певица, которую окружают десять мужчин.

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