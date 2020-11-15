Подруга Началовой устроила фотосессию на ее могиле

Москва, 15 ноября. Подруга покойной исполнительницы Юлии Началовой Елена Метлюк устроила фотосессию на ее кладбище. Фотографии она разместила в своем Instagram-аккаунте.

Метлюк решила разнообразить свой контент в социальных сетях и посетила могилу Началовой, запечатлев визит на камеру. Подруга покойной певицы для этого выбрала яркий наряд, а именно спортивный костюм голубого цвета и серую куртку. Также Елена взяла принесла на могилу артистки букет из желтых и красных цветов.

Поклонники оценили поступок Метлюк и посчитали, что она по-настоящему трепетно относится к памяти о Юлии.

«Спасибо, что навещаете Юлечку», — написала одна из подписчиц Елены.

Напомним, Юлия Началова скончалась в прошлом году в возрасте 38 лет. Медики сообщили, что у певицы было крайне тяжелое и нестабильное состояние. У нее диагностировали гангрену ноги и подагру. Похороны Юлии переносились три раза, и в итоге, состоялись 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.

Пиар-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева ранее опубликовала кадры со съемочной площадки клипа артистки. На кадрах видео запечатлена певица, которую окружают десять мужчин.