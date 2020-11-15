Кучера поддержал инициативу Меладзе о бойкоте новогодних передач

Москва, 15 ноября. Теле- и радиоведущий, музыкант и актер Оскар Кучера поддержал заявление продюсера Валерия Меладзе о необходимости бойкотировать новогодние телепередачи.

Кучера обозначил свое полное согласие с доводами, выдвинутыми Меладзе, и отметил готовность адресовать верхней палате российского парламента предложение о налоговой скидке в 75% для артистов в период праздников или на следующий год.

Свою позицию Кучера объяснил тем, что считает неправильной полноразмерную оплату налогов на фоне ограничений, регламентирующих «потолок» заполнения зрительных залов на уровне 25%. Телеведущий подчеркнул, что в театрах и концертных залах выполняются все меры безопасности, введенные на фоне пандемии коронавируса. Несмотря на это, зрительные залы не могут заполняться более чем на четверть от своей вместимости, заключил Кучера в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Филипп Киркоров, Юрий Аскаров и Родион Газманов не поддержали инициативу Меладзе бойкотировать новогодние телепрограммы.