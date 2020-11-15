Мясников развеял популярные мифы о лечении коронавируса

Москва, 15 ноября. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чего не стоит делать при заражении коронавирусной инфекцией.

По его словам, многим пациентам, заразившимся COVID-19, назначают гормоны, что является недопустимым на ранней стадии болезни. В этом случае можно получить колоссальные побочные эффекты, заявил специалист в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в 90% случаев коронавирус — это банальное ОРЗ, которое проходит само и не требует лечения. Что касается температуры, то 37,5 — это нормальный показатель человеческого тела при болезни. Температуру в 38 градусов и менее при ОРЗ снижать не надо.

Мясников еще раз напомнил, что антибиотики на вирус не действуют, и в качестве профилактики в амбулаторных условиях они неприемлемы. Также не стоит принимать кроверазжижающие препараты, которые могут вызвать кровоизлияние в мозг. Компьютерная томография тоже не лечит от коронавируса.

«КТ не лечит. Это не лечебная процедура, к ней должны быть показания. Коронавирус-ОРЗ таковым не является», — написал Мясников.

Он призвал россиян не бояться грядущей вакцинации. А также отметил, что нужно сделать прививки от гриппа и пневмококка.