Заведующий труппой театра Джигарханяна заболел коронавирусом

Москва, 15 ноября. Заведующий труппой театра Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко заболел коронавирусом, сообщил источник ФАН.

Дьяченко сейчас находится дома, болезнь протекает в легкой форме.

Артист театра и кино Армен Джигарханян ушел из жизни на 86-м году жизни, его похоронят во вторник на Ваганьковском кладбище. Это решение приняла семья артиста, так как там похоронена дочь Народного артиста. Выяснилось, что Джигарханян не женился повторно на своей второй супруге Татьяне Власовой, как ранее сообщили СМИ, ссылаясь на Марка Рудинштейна.