Увеличение МРОТ по новой схеме коснется 3,9 млн россиян

Москва, 15 ноября. Законопроект, который уже прошел первое чтение в Госдуме, привяжет МРОТ к медианной зарплате и медианному доходу.

Согласно новой методике, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда будут расти теми же темпами, что доход и зарплата большинства граждан. В следующем году МРОТ составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля. Это на 5,5% больше, чем действующая минимальная зарплата (12 130 рублей). Изменения почувствуют на себе в общей сложности 3,9 млн человек.

К 2023 году показатель будет доведен до 14 176 рублей. Соотношение МРОТ к медианной зарплате планируется пересматривать не реже одного раза в пять лет. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отмечал, что новый алгоритм сделает расчет МРОТ более объективным и справедливым. Между тем глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил поднять МРОТ до 60 тысяч рублей.