Российские ученые открыли 10 ранее неизвестных галактик

Москва, 15 ноября. Космическая обсерватория «Спектр-РГ», которая работает в 1,5 миллиона километров от Земли, обнаружила 10 неизвестных галактик с активными ядрами.

За год «Спектр-РГ» построил на орбите карты Вселенной с беспрецедентным разрешением. В результате ученые смогли обнаружить 10 ранее неизвестных галактик с ядрами — сверхмассивными черными дырами. Сейчас они активно поглощают звезды, планеты и межзвездный газ, говорится в сюжете, размещенном на канале «Роскосмос ТВ» на YouTube. Кроме того, несколько недель назад с помощью обсерватории «Спектр-РГ» удалось открыть редкий далекий квазар на красном смещении 5,5.

«Мы понимаем, что этот далекий квазар — это огромная черная дыра с массой миллиард солнечных масс, которая очень активная», — отметил завлабораторией экспериментальной астрофизики ИКИ РАН Сергей Сазонов.

Космический аппарат «Спектр-РГ» разработали в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) при участии Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория занимается исследованием Вселенной в рентгеновском диапазоне энергии.