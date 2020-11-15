Мясников объяснил опасность самолечения при коронавирусе

Москва, 15 ноября. Опасность самостоятельного лечения при коронавирусе объяснил врач и телеведущий Александр Мясников и призвал не паниковать при положительном тесте на инфекцию.

Коронавирусная инфекция в 90% случаев протекает как обычное ОРЗ, написал в своем Telegram-канале Мясников. Следовательно, коронавирус, как и ОРЗ, проходит сам. При этом очень важно не поддаваться панике, подчеркнул доктор.

Люди, которые запуганы ситуацией, используют мощные лекарства при легком течении инфекции. Это ставит жизнь пациентов под угрозу. Самолечение кроверазжижающими препаратами может привести к кровоизлиянию в мозг и желудочно-кишечному кровотечению, предупредил врач.