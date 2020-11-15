Водитель легковушки погиб при столкновении с микроавтобусом под Воронежем

Воронежская область, 15 ноября. Один человек погиб в ДТП с участием легковушки и микроавтобуса на трассе «Дон», пишет «Комсомольская правда».

Смертельное ДТП, по данным СМИ, произошло на 530 километре трассы в Новоусманском районе. Утром автомобиль «ГАЗель NEXT» под управлением 26-летнего мужчины врезался в припаркованный на обочине ВАЗ-2109. В результате столкновения водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.

Ранее смертельное ДТП произошло в Карелии. Как пишет Федеральное агентство новостей, в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб и семь получили травмы.