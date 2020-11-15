Трамп объяснил фальсификацией результаты Байдена на выборах

Вашингтон, 15 ноября. Победе демократа Джо Байдена на выборах главы США способствовала фальсификация данных, уверен действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Выборы нового американского лидера были сфальсифицированы сторонниками кандидата от Демократической партии США, уверен Трамп. По его словам, наблюдатели от республиканцев не были допущены к подсчету голосов.

«Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не были допущены [к подсчету голосов] наблюдатели [от республиканцев], голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией с плохой репутацией Dominion и ужасным оборудованием», — заявил президент.

Накануне сторонники Дональда Трампа устроили марш у здания Верховного суда и потребовали организации честных выборов главы США. Акцию поддержало несколько тысяч человек.