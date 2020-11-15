Военный эксперт объяснил, почему «Армата» осталась без «красных глаз»

Прогресс не стоит на месте, поэтому современные вызовы в военной сфере нуждаются в новых решениях. С таким заявлением в интервью ФАН выступил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Китайские аналитики издания Sohu сообщили, что танки Т-90 являются самыми сильными боевыми машинами, находящимися на вооружении армии России. Одной из их отличительных особенностей стали необычные фонари электронно-оптической активной защиты «Штора-1», которые похожи на два ярких «красных глаза». Эксперты обратили внимание на то, что этой системы нет на новой российской боевой технике, созданной на платформе «Армата».

Как считают китайские аналитики, в темноте Т-90 с включенными красными фонарями становится хорошей целью для вражеских танков, поскольку он слишком сильно привлекает внимание. Таким образом, отказ от «красных глаз» в танке Т-14 «Армата» логичен. Вместо них будут применяться более эффективные приемы — например, система «Афганит».

«Российские танки Т-14 «Армата» будут лишены такой превосходной системы защиты от противотанковых ракет», — заявляют китайские эксперты.

Федеральное агентство новостей связалось с военным экспертом, политологом Андреем Кошкиным с просьбой объяснить, почему российские специалисты отказались от установки системы «Штора-1» на новейших образцах вооружения. По его словам, прогресс не стоит на месте, поэтому современные вызовы в военной сфере нуждаются в новых решениях.

«Конечно, нельзя стоять на месте. Сегодня весьма динамично развивается танкостроение, модернизируется и совершенствуется бронетанковая техника. На новый уровень вышли системы защиты и маскировки. Также постоянно улучшаются показатели противотанковых средств — дальность и степень поражения. Нельзя постоянно говорить о том, что у нас существуют достижения, которые являются истиной в последней инстанции. Я глубоко убежден в том, что «Штору-1» мы уже заменили. Такой перспективный танк, как «Армата», не может остаться без защиты и маскировки», — резюмировал Андрей Кошкин.

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