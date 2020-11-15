Россия остановила кровопролитную войну в Карабахе. Колонка Голоса Мордора

Давненько, да, наверное, вообще никогда, я не наслаждался таким угаром милитаризма от российских оппозиционеров, как в эти дни в связи с событиями в Карабахе. Эти удивительные люди буквально вопиют, требуют крови и, само собой, во всем произошедшем обвиняют Россию.

Общий нарратив такой: Россия предала Армению и не защитила армянский народ, хотя должна была это сделать, так как брала на себя такие обязательства. Россия — это недоимперия, которая постоянно предает своих лучших друзей. Россия обязательно должна была вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе, причем именно военными методами, на стороне Армении, но не сделала этого, потому что решила «отомстить непокорному Пашиняну», который якобы поставил под сомнение пророссийский вектор развития Армении. Замечательно, да? Вот это все в последнее время льется обильным нескончаемым потоком из уст всевозможных Сванидзе и Шендеровичей, но все эти прекрасные люди в очередной раз кривят своими и без того не особо прямыми душонками и безбожно лгут. Это сейчас они возмущенные обвиняют Россию в том, что она не защитила народ Арцаха и не нанесла какой-нибудь там ракетный удар по Баку. И не высадила десант где-нибудь в районе Гянджи, чтобы русские парни смогли вдоволь пролить крови даже не за армянский народ, а за того самого Пашиняна, которого якобы «предали».

Неуважаемые господа, у меня есть что вам сказать. Ну, во-первых, насчет обожаемого вами либерала и демократа Пашиняна, который обещал повести Армению к светлому будущему. Если кто-то его и предал, так это он сам. А заодно он предал и Карабах с его народом, да и всю Армению. Пока карабахские армяне сражались на передовой, истекали кровью и гибли, Пашинян буквально пальцем о палец не ударил, чтобы им помочь. Даже регулярная армянская армия не была задействована в этой войне. Армия Арцаха, по сути обычное ополчение, противостояла мощной военной машине Азербайджана, которую всеми способами поддерживала Турция. Техника, даже живая сила из идлибских бармалеев — таких подарков Турция Азербайджану не жалела. В то время как военная техника Армении спокойно стояла в боксах, а ребята в Арцахе воевали практически чем придется. И надо сказать, воевали героически, отлично, но силы были уж сильно неравны. А что касается России — вступить в войну она имеет право только в том случае, если нападение произойдет непосредственно на территорию Армении. Что же касается Карабаха — Армения и сама не удосужилась признать его независимость за три десятка лет.

Да и представить всех этих Сванидз с Шендеровичами в том случае, если бы Россия на самом деле вступила в войну на стороне Арцаха. Знаете, о чем бы они орали? О том, что Россия, чтобы удовлетворить свои имперские амбиции, вступила, или даже развязала, очередную кровопролитную войну. О том, что это преступление против человечности, а российское руководство за это преступление, несомненно, ждет Гаага. Эти удивительные люди заламывали бы руки и вопили о том, что тиран вновь послал на смерть русских мальчишек. То есть эти люди говорили бы прямо противоположное тому, что говорят сейчас. Не верите? Ну тогда просто вспомните, что они все говорили тогда, когда Россия пришла на помощь русским Крыма, вспомните, что они говорили о русских миротворцах в Южной Осетии, да есть что вспомнить на самом деле. И опыт показывает, что все было бы ровно так, как я описываю.

А еще эти люди очень сильно недовольны исходом боевых действий. Это сейчас они все так очень за армян, на самом деле скрытой радости у них было бы куда больше, если бы Карабах проиграл войну полностью, если бы все армяне были из него изгнаны, если бы не было никакой миротворческой миссии России, которая гарантирует мир в регионе на очень долгие годы, если не навсегда. Для всех этих господ чем хуже, тем лучше. Больше поводов закатывать истерики и обвинять Путина. К слову, я немало удивился, когда один из господ на полном серьезе «высоко оценивал миротворческую роль Эммануэля Макрона». Мол, этот Эммануэль сделал там какое-то заявление против Азербайджана. Да, сделал. И что? Начнем с того, что это заявление направлено было в первую очередь не против Азербайджана, а против эфенди Эрдогана, с которым Эммануэль находится далеко не в дружеских отношениях. А закончим тем, что в реальности Эммануэль вообще ничего не сделал, чтобы помочь армянам и Арцаху. Вот вообще ничего.

Зато все сделала Россия. Все, что могла в этой непростой ситуации. Благодаря ей спасены тысячи как армянских, так и азербайджанских жизней, остановлена кровопролитная война. Благодаря России значительная часть Арцаха все же остается домом для армян, которые жили там веками. Да, часть жителей стала беженцами, это очень больно и трагично. Но такой исход куда лучше, чем моря пролитой крови, полностью проигранная война и потерянная Родина.

Конфликт в Карабахе относится к тем конфликтам, которые не имеют решения, по крайней мере в ближайшей перспективе. Его можно только «заморозить». Сделать так, чтобы перестала литься кровь и чтобы как можно меньше людей стали беженцами. У каждой стороны в этой войне своя правда, и обе стороны совершенно не готовы слушать друг друга. Да и всему миру наплевать на этот конфликт, «цивилизованные страны» могут только выражать озабоченность. А решать проблему пришлось снова России, в том числе и ценой жизни своих военнослужащих. Так что лучше бы этому коллективному Сванидзе-Шендеровичу заткнуться и не позориться в очередной раз.