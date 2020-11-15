Бальбек сравнил заявление Зеленского по Донбассу с нацистской пропагандой

Москва, 15 ноября. Заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно Донбасса можно сравнить с нацистской пропагандой, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом Бальбек отреагировал на слова Зеленского, который ранее обратился к жителям Донбасса на русском языке. Он в рамках своей речи сообщил, что территорию Украины для них открыта.

«Учитывая, что Зеленский даже пальцем не пошевелил, чтобы выполнить Минские соглашения, под которыми в свое время подписалась украинская власть, можно смело утверждать, что обращение украинского президента сейчас — как немецкая пропаганда в 1941-м», — отреагировал депутат Госдумы.

Он напомнил, что тогда русским предлагали сдаться ради горячей еды и теплой постели, но потом пленные оказывались «либо в концлагере, либо в крематории». Руслан Бальбек назвал слова Владимира Зеленского очередной сладкой ложью.

«Мы все помним, как в 2014 году один высокопоставленный украинский чиновник заявлял, что надо обещать жителям Донбасса все что угодно, а резать и вешать будем потом», — указал Бальбек.

Ранее Руслан Бальбек отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма и его населения под контроль Киева.

Напомним, некоторый районы Донецкой и Луганской областей после государственного переворота на Украине, произошедшего в 2014 году, объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. Киев ввел на территорию Донбасса войска в рамках так называемой «антитеррористической операции», ополченцам удалось оттеснить украинских бойцов. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но официальный Киев пункты договоренностей не выполняет.