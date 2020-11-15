Машина с детьми упала с обрыва в реку в Перми

Пермь, 15 ноября. Автомобиль с женщиной и ребенком ушел на дно после падения в реку на Шоссе Космонавтов, сообщил источник Федерального агентства новостей в органах.

Машина, в которой находились двое детей и двое взрослых, остановилась возле магазина на Шоссе Космонавтов. Через некоторое время из нее вышел мужчина. Пока он ходил в магазин, автомобиль по какой-то причине покатился с парковки к обрыву. Оказавшись у самого края, машина с женщиной и двумя детьми рухнула в реку.

Узнав о случившемся, глава семейства бросился на помощь утопающим. Однако спасти удалось только одного ребенка. Супруга и второй малыш остались в машине, которая впоследствии ушла на дно. В настоящее время на месте инцидента работают водолазы. Они прочесывают дно с целью найти оказавшихся в реке женщину и ребенка.

Ранее Lada Priora упала в пруд с Пыхтинского моста в Москве. Инцидент произошел сегодня, 15 ноября, на 1-Рейсовой улице.