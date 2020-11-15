Появилось видео с места взрыва газа в Ставрополе

Ставрополь, 15 ноября. В распоряжении ФАН оказались кадры с места взрыва баллона с газом, в результате которого пострадали четыре человека.

Мощный взрыв прогремел в жилом доме Ставрополя. За ним последовал пожар, уничтоживший две соседних квартиры. На опубликованных кадрах видны последствия ЧП. Помещениям требуется серьезный ремонт — сейчас они непригодны для проживания.

Ранее ФАН стало известно, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Двоих врачи отпустили после осмотра, остальные пострадавшие госпитализированы. Возможной причиной взрыва могла стать разгерметизация баллона с газом, находившегося в одной из квартир.