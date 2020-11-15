Паулина Андреева назвала недостатки статуса жены Бондарчука

Карьера Андреевой началась задолго до знакомства с именитым режиссером. Однако многих завистников этот факт не волнует. В настоящий момент артистка считается одной из самых талантливых и перспективных звезд в России. Жена Бондарчука призналась, что страдает из-за предвзятого отношения представителей СМИ и зрителей.

Недавно Андреева решила выйти за пределы актерской работы и попробовала себя в роли сценариста. Ее работа легла в основу сериала «Псих», который поставил Бондарчук. После выхода проекта многие заявляли, что артистку взяли в картину исключительно «по блату», заявила Паулина в СМИ.