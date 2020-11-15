Паулина Андреева назвала недостатки статуса жены Бондарчука

Москва, 15 ноября. Актриса Паулина Андреева рассказала о предвзятом отношении, с которым она столкнулась после того, как вышла замуж за режиссера Федора Бондарчука.
Карьера Андреевой началась задолго до знакомства с именитым режиссером. Однако многих завистников этот факт не волнует. В настоящий момент артистка считается одной из самых талантливых и перспективных звезд в России. Жена Бондарчука призналась, что страдает из-за предвзятого отношения представителей СМИ и зрителей.
Недавно Андреева решила выйти за пределы актерской работы и попробовала себя в роли сценариста. Ее работа легла в основу сериала «Псих», который поставил Бондарчук. После выхода проекта многие заявляли, что артистку взяли в картину исключительно «по блату», заявила Паулина в СМИ.
«Я прекрасно знакома с нашей индустрией, и знаю, что поранюсь наверняка. Жена Федора Бондарчука, актриса, теперь еще и пишет — все эти факторы вместе не вызывают ни доверия, ни любви», — рассказала звезда.
Популярность среди российских зрителей Андреева получила после выхода на экраны сериала «Метод». Партнером по съемочной площадке стал Константин Хабенский. Премьера второго сезона состоялась 8 ноября.